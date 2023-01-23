新竹縣尖石鄉山區大年初一發生一起死亡車禍。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

大年初一酒後釀家族悲劇！家住新竹縣尖石鄉山區的14歲王姓少女，22日大年初一下午1點多，騎機車載妹妹原本要下山購物，未料在1處農用道路與迎面而來的機車騎士發生碰撞，王女疑頭部重擊地面，送醫不治，而對方騎士竟是剛飲酒聚完餐要回山上的叔公，其酒測值超標，意外發生後是懊悔不已。

據警方調查，14歲的王女昨天下午1點多，無照騎乘機車載著妹妹興高采烈的要下山採購，未料在行經養老農路1號附近，突有1騎士騎乘機上山，兩車因會車閃避不及而發生碰撞，王姓少女因沒有戴安全帽，結果摔車後疑似頭部撞擊到路面重創昏迷且血流不止，王姓少女的妹妹因坐在後座，雖頭部也受有擦傷，但還好傷勢較輕微。

由於車禍發生地位處偏遠，家屬報案後先開車載重傷的姊姊下山，在半山腰再由新竹縣消防局田埔消防分隊救護人員接手，緊急送到竹東榮民醫院急救，但最後仍宣告不治。

警方調查發現，對方騎士竟是王女50多歲的叔公，王男也因車禍造成腿部骨折，初步偵訊時坦承之前聚餐時有飲酒，但最後還是自己騎機車返回山上，警方對其酒測，其酒測值果然超標，警方已將全案依公共危險及過失致死罪嫌移地檢署偵辦，確切死因也將由檢察官相驗釐清。

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