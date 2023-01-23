烏崁的娘家宴由知名的阿東海鮮餐廳操辦，菜色有鐵板大蝦、鰻魚油飯、魚翅羹、涮火鍋等10幾道知名澎湖料理。（張茂雄攝）

澎湖烏崁娘家宴因疫情中斷2年影響，今年只有預定79桌，每桌公定價格5000元，對於一般人來說經濟實惠又美味。（張茂雄攝）

在澎湖機場旁有一個小漁村－烏崁，23日中午在靖海宮前方廣場聚集約800位鄉親，吃起辦桌菜、流水席，新科馬公市長黃健忠逐桌敬酒，並送給每個人「一元復始」小紅包，他表示澎湖人初二回娘家常會訂不到餐廳，娘家宴就是體恤辛苦的婆婆媽媽一年辛勞，是非常有人情味的地方民俗盛事，不過受到新冠肺炎疫情影響已停辦2年，希望未來恢復正常生活後，能盛大舉辦「娘家宴」凝聚社區團結的力量。

澎湖每年從台灣、大陸、世界各地返鄉民眾，多年未見的親戚朋友、同學師長在漁村廟埕廣場一起吃「娘家宴」，想起同窗趣事當年勇，親友常年話題開心聊，外燴師傅拿手菜魚貫送至，偶爾好酒言歡，好不愜意。

黃健忠表示，往年烏崁的娘家宴有到130桌的規模，但可能因疫情中斷2年影響，今年只有預定79桌，每桌公定價格5000元，對於一般人來說經濟實惠又美味，最重要的是，辛勞一整年的家中主廚，大過年不需洗米做羹湯，到社區廣場就可以大快朵頤。

今年烏崁的娘家宴由知名的阿東海鮮餐廳操辦，菜色有鐵板大蝦、鰻魚油飯、魚翅羹、涮火鍋等10幾道著名澎湖料理，馬公市長黃健忠以東道主身分，邀請代表會主席歐銀花、副主席莊國輝、縣議員陳毓仁、代表洪清騰等人均出席參與盛會，讓大家度過一個豐盛的兔年。