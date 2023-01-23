新北市社會局長張錦麗大年初一前往外展中心與幸福居向值班人員拜年，感念工作人員犧牲假日、服務街友，並視察熱食與物資的整備狀況。（新北市社會局提供）

春節有長達10日的假期，家家戶戶都在團圓，但街頭仍有不少街友，新北市社會局持續服務街友，本月20日至29日下午13時至18時，在板橋區的街友外展服務中心開設熱食站，並在假期首日前往三重區重新橋等地發平安袋、勸導安置，希望街友朋友感受到溫暖。

社會局指出，今年適逢近年最長年假，又遇低溫來襲，市府在小年夜下午就帶隊前往三重區重新橋、中山橋、忠孝橋與中興橋等地，了解街友生活狀況，關懷3位街友，提供春節平安袋，並持續勸導安置，連續10日在板橋區外展中心開放熱食站，備有米飯、熱湯、罐頭、麵包與各類飲品，同時發放好日子愛心大平台待用餐券，提供暖暖包、外套、毛襪等禦寒物資。

街友也可以前往中心洗熱水澡，寒流期間依然能暖身暖胃，抵禦寒冷，有街友從小年夜就來中心，並直言要天天來，社會局長張錦麗大年初一也前往外展中心與幸福居向值班人員拜年，感念工作人員犧牲假日、服務街友，並視察熱食與物資的整備狀況。

張錦麗說，新北市採取多元措施服務街友，除了主動出擊、定點服務外，社工也以24小時輪班方式處理通報案件，備妥足夠的安置資源，讓街友能獲得即時協助，以便提供後續的全人照顧。