春節有長達10日的假期，家家戶戶都在團圓，但街頭仍有不少街友，新北市社會局持續服務街友，本月20日至29日下午13時至18時，在板橋區的街友外展服務中心開設熱食站，並在假期首日前往三重區重新橋等地發平安袋、勸導安置，希望街友朋友感受到溫暖。
社會局指出，今年適逢近年最長年假，又遇低溫來襲，市府在小年夜下午就帶隊前往三重區重新橋、中山橋、忠孝橋與中興橋等地，了解街友生活狀況，關懷3位街友，提供春節平安袋，並持續勸導安置，連續10日在板橋區外展中心開放熱食站，備有米飯、熱湯、罐頭、麵包與各類飲品，同時發放好日子愛心大平台待用餐券，提供暖暖包、外套、毛襪等禦寒物資。
街友也可以前往中心洗熱水澡，寒流期間依然能暖身暖胃，抵禦寒冷，有街友從小年夜就來中心，並直言要天天來，社會局長張錦麗大年初一也前往外展中心與幸福居向值班人員拜年，感念工作人員犧牲假日、服務街友，並視察熱食與物資的整備狀況。
張錦麗說，新北市採取多元措施服務街友，除了主動出擊、定點服務外，社工也以24小時輪班方式處理通報案件，備妥足夠的安置資源，讓街友能獲得即時協助，以便提供後續的全人照顧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。