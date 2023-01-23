美國不斷圍堵中國科技業發展，先前以威脅國家安全為由將中國電信設備廠華為列入黑名單，阻斷其購買美國半導體和其他關鍵技術的機會，不過華為卻逆勢突圍，預估2022年收入為人民幣6369億（折合約新台幣2.8兆），營收仍微幅成長。名嘴賴岳謙則透露自己用的是華為旗艦手機，並強調華為最新作業系統鴻蒙很好用。

華為終端事業部CEO余承東先前透露，至2022年底搭載鴻蒙作業系統（HarmonyOS）的華為設備達3.2億台，年增113%，相關合作夥伴則突破2200個，且鴻蒙系統今年已經升級到3.0有大幅進步。賴岳謙則在《全球大視野》節目中表示，女兒3年前買給他的華為旗艦手機，至今都沒有當機也沒有送修過「很好用」，他稱讚華為作業系統鴻蒙功能強大、穩定且速度快。

而受美國制裁影響，華為智慧型手機與平板無法使用內建Google生態的Android系統，賴岳謙則說，華為自主研發的鴻蒙系統與蘋果（Ios）、安卓（Android）形成三足鼎立，並進一步侵蝕安卓系统的市場份額，是「美國自食惡果」。

賴岳謙進一步指出，華為擁有全球第一5G申請專利，歐洲對華為5G依賴仍持續成長，且華為近期拿下土庫曼斯坦訂單，其已成功打入中亞市場。他強調，華為5G網路通訊陸續在歐洲、中亞、南太平洋島國等布局，也顯示美國制裁似乎至今未見明顯成效。

日經新聞先前報導，在經由拆解調查機構Fomalhaut Techno Solutions的支援，華為5G小型基地台（Small Cell、涵蓋範圍為數十公尺至1公里）內部零件曝光，其中，中國製零件比重高達55%，較2020年拆解大型基地台增加7個百分點，美製零件只剩下1%，顯見在美中科技戰角力之下，華為已有重大突破。