汪小菲前年跟大S離婚後就傳出與張穎穎交往，還傳去年春節汪小菲帶張蘭、張穎穎到三亞過節，但張蘭打死不認，稱張穎穎是臭蟲、心機女，沒資格當她媳婦，逼得張穎穎宣布和汪小菲分手，而21日，張穎穎在社群網站分享慶生美照，意有所指寫下：「哪有那麼複雜，能讓你每天開開心心笑的就是對的人」，疑暗示被汪小菲挽回成功。

汪小菲和張穎穎緋聞傳了許久，去年終於在朋友圈認戀，未料2023年剛開始，張穎穎就宣布和汪小菲分手，更曬出男方哀求復合訊息，坦言無法接受張穎穎跟其他男人在一起，又稱她是他最愛的女人，張穎穎更嗆張蘭：「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？」表示張蘭私下對她友好，一直拜託張穎穎要多照顧汪小菲。

張穎穎高調曬出慶生文。（圖／取自網易娛樂）

或許是被張蘭的兩面手法逼瘋，張穎穎見到網友回應：「汪小菲會瘋不是沒有理由的」，稱生命中三個女人大S、張蘭、張穎穎都不是省油的燈，她親自回嗆 ：「說反，誰接觸他家誰會瘋，再好的人也會被逼瘋」。而近日汪小菲和張穎穎被發現人都在安徽，疑似男方努力想挽回女方的心，令張蘭在直播中放話要斷掉兒子所有金援，停掉汪小菲的信用卡。

汪小菲透露人在安徽合肥，疑似跑到當地挽回張穎穎成功。（圖／取自網易娛樂）

而張穎穎近日點讚回應：「蘭姊跟菲哥睡吧，不然蘭姐覺得別人不配」後，據《網易娛樂》報導，張穎穎21日曬出開心慶生的照片，寫下：「哪有那麼複雜，能讓你每天開開心心笑的就是對的人」，還補充：「快樂不只今天，而是歲歲年年，新年快樂，兔年大吉」，似乎暗示決定要跟汪小菲走一輩子，也讓外界好奇張蘭的反應。