春節10天連假不少人出門走春，嘉義梅山公園初一、初二連兩天湧入大批賞梅花的人潮，導致道路塞爆，有民眾爆怨，原本5分鐘車程就能上高速公路，居然要開一小時，「騎牛還比較快」。

這名網友在臉書「梅山鄉，大小事」發文「太恐怖了梅山下午塞到爆」，指出昨天初一到嘉義梅山公園賞花，下午回程時梅山街上車多到宛如大型停車場，「從台三明珠梅山公園至國三梅山交流道，原本開車只要約5分鐘」，結果居然開1個小時才上高速公路，直呼創下梅山紀錄「每公里約要開近20分鐘，騎牛還來得快！」

車潮從嘉義梅山公園前就一路塞。（翻攝自梅山鄉，大小事FB）

從底下網友貼出的照片能看到，從梅山公園要返家的車潮滿到整條路卡住，動彈不得，車多到從梅山公園前就開始塞，與對向暢通無阻的樣子形成強烈對比。以及根據今天的即時影像路況，梅山公園一樣車多塞爆。

文PO出後，許多苦主都留言：「這個程度的塞車驚人呀！」、「昨天已塞，出不去、回不來」、「太不給力了，梅山公園梅花盛開新聞報很大，結果梅山街上中山路環南路全部大塞車」、「初一就塞了，一堆看梅花」。