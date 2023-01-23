加拿大籍長老教會傳教士馬偕1871年抵台，開始在台灣的傳教工作，直到1901年去世安葬台灣，其間馬偕兩度返回加拿大述職生活，1893年第二次返鄉時，他帶回600件台灣民俗文物，約三分之一為原住民文物，其中兩件噶瑪蘭族新娘裙禮服，歷經一百多年，意外成為噶瑪蘭香蕉絲工藝傳承的重要線索。
如今在噶瑪蘭族主要聚居地花蓮豐濱鄉新社部落，一群不同世代、不同族群與國籍的女人自稱「聯合國」，她們跨越百年，藉助兩張2011年拍攝當年隨馬偕返鄉的新娘裙禮服照片，重新找回祖先失落的工藝。
以新社香蕉絲工坊為主體的復振團隊，目前有獲得文化部認證「人間國寶」的嚴玉英，人稱「偕媽媽」，是已故噶瑪蘭族復名運動領導人偕萬來遺孀，62歲才學香蕉絲編織，彌補小時候未能跟媽媽習藝之憾，現年84歲的她不僅精通編織及相關製程，對引介工具和技術的族語也相當熟悉，如今在文化部「人間國寶」重要傳統工藝保存傳習計畫支持下，希望透過師徒制手把手將技藝傳給下一代。
偕淑月、偕淑琴姊妹長年跟隨媽媽嚴玉英投身香蕉絲復振，淑月從台大人類學系已故教授胡家瑜攝自安大略博物館禮服照片，透過電腦與投影機放大研究織紋，重繪織法由族人復織新娘裙圖紋，終讓消失百年的先人智慧得以重現；淑琴應花蓮縣噶瑪蘭文化發展協會理事長Bauki Angaw（潘朝成）之邀擔任工坊總幹事，總理整體運作及推廣行政工作；偕家人祖先因受洗成為基督徒，漢姓遂取前往宣教的馬偕姓氏而來，如今後人又循馬偕文物機緣傳承族群文化，冥冥之中自有巧合。
來自越南的噶瑪蘭媳婦陳氏凰，不僅跨越國界、族群與文化隔閡，融入當地生活，噶瑪蘭祭儀、舞蹈表演，以及學校香蕉絲教學都可看到她的身影，編織手藝快又好，所有香蕉絲材質處理過程皆能得心應手，每天從工坊下班後，忙完家務她會用地織機編織香蕉絲產品販售，補貼家用；唯一的女兒朱芳瑩從小耳濡目染，也習得好手藝，香蕉刮絲、編織樣樣上手。
工坊中其他成員包括噶瑪蘭族經理潘靜英及泰雅族的簡湘妍、阿美族的董湘蓮，即便有人退休了或當了阿嬤，每個人都同樣熱愛香蕉絲編織，對傳承仍有使命感，只要有展演機會就到處奔波推廣。
馬偕百餘年前搭起的橋，讓噶瑪蘭香蕉絲編織從黑白變彩色，復名運動後，族中女性長者Abi（朱阿比）、Ibay（潘烏吉）、Ayok（潘阿玉）與Api（朱阿菊）相繼投入復織及傳藝，如今已開花結果；但一切並非就此一帆風順，就如偕淑琴所言，現任藝師年歲漸長，目前卻找不到年輕人願意加入，成了這獨特編織技藝延續的最大隱憂。
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