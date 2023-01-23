越配陳式凰（右）認真又勤快，已經把所有製作流程學得很專精，成為香蕉絲工坊台柱之一，她下班回家還會用地織機編織作品，補貼家用，女兒朱芳瑩自幼耳濡目染，也熟悉各項操作。（黃子明攝）

為傳承香蕉絲工藝，偕淑月（右起）、嚴玉英母女、越配陳氏凰共同參與新社國小民族文化課程的香蕉絲編織課程教學。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊成員嚴玉英（前排左起）潘烏吉、許來富、董湘蓮（後排左起）、潘靜英、陳氏凰、簡湘妍為不同世代、不同族群、不同國籍的一群女性，她們戲稱是聯合國，共同復振香蕉絲文化；其中潘烏吉已經辭世。（黃子明攝）

越配陳式凰（左三）不僅熟悉香蕉絲編織工序，她也完全融入噶瑪蘭文化，舞蹈祭儀樣樣都參與，深獲族人認同。（黃子明攝）

偕淑月（右一）、偕淑琴（左二）姊妹為傳承香蕉絲工藝，攜手返回噶瑪蘭族原鄉宜蘭壯圍奇立板社教導族人香蕉絲編織工藝。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊成員正在刮香蕉絲。（黃子明攝）

嚴玉英（左）利用孫女偕韻茹放假返家時教授香蕉絲編織，目前香蕉絲工藝傳承面臨年輕世代斷層危機。（黃子明攝）

現任豐濱鄉新社部落噶瑪蘭頭目謝宗修（前左）與工坊經理潘靜英（前右），帶領新社國小學童上香蕉絲課程的砍樹活動，事先以酒水祭拜祖靈。（黃子明攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

新社香蕉絲工坊經理潘靜英（左）與同事整理曬乾的香蕉絲。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊唯一男性工作人員張春山（見圖）正在剝香蕉葉鞘，以備刮絲；他本身為阿美族人，負責砍伐香蕉樹。（黃子明攝）

越配陳式凰（右）吃苦耐勞，除了在工坊編織香蕉絲，工作之餘還與丈夫朱永靜耕種1.2甲的稻田。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊經理潘靜英（左）與同事整理曬乾的香蕉絲。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊唯一男性工作人員張春山（見圖）負責砍伐香蕉樹，以備刮絲；他本身為阿美族人。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊唯一男性工作人員張春山（見圖）負責砍伐香蕉樹，以備刮絲；他本身為阿美族人。（黃子明攝）

新社香蕉絲工坊經理潘靜英（左）與陳氏凰經常到各地參加展售會，推廣噶瑪蘭香蕉絲商品。（黃子明攝）

越配陳氏凰（左）與丈夫朱永靜（右）收割稻穀前，依照噶瑪蘭族習俗，在田埂祭拜祖靈。（黃子明攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

越配陳氏凰（左）下班回家還會用地織機編織作品，補貼家用，女兒朱芳瑩（右）在祖母陪同下在旁練習編織。（黃子明攝）

加拿大籍長老教會傳教士馬偕1871年抵台，開始在台灣的傳教工作，直到1901年去世安葬台灣，其間馬偕兩度返回加拿大述職生活，1893年第二次返鄉時，他帶回600件台灣民俗文物，約三分之一為原住民文物，其中兩件噶瑪蘭族新娘裙禮服，歷經一百多年，意外成為噶瑪蘭香蕉絲工藝傳承的重要線索。

如今在噶瑪蘭族主要聚居地花蓮豐濱鄉新社部落，一群不同世代、不同族群與國籍的女人自稱「聯合國」，她們跨越百年，藉助兩張2011年拍攝當年隨馬偕返鄉的新娘裙禮服照片，重新找回祖先失落的工藝。

以新社香蕉絲工坊為主體的復振團隊，目前有獲得文化部認證「人間國寶」的嚴玉英，人稱「偕媽媽」，是已故噶瑪蘭族復名運動領導人偕萬來遺孀，62歲才學香蕉絲編織，彌補小時候未能跟媽媽習藝之憾，現年84歲的她不僅精通編織及相關製程，對引介工具和技術的族語也相當熟悉，如今在文化部「人間國寶」重要傳統工藝保存傳習計畫支持下，希望透過師徒制手把手將技藝傳給下一代。

偕淑月、偕淑琴姊妹長年跟隨媽媽嚴玉英投身香蕉絲復振，淑月從台大人類學系已故教授胡家瑜攝自安大略博物館禮服照片，透過電腦與投影機放大研究織紋，重繪織法由族人復織新娘裙圖紋，終讓消失百年的先人智慧得以重現；淑琴應花蓮縣噶瑪蘭文化發展協會理事長Bauki Angaw（潘朝成）之邀擔任工坊總幹事，總理整體運作及推廣行政工作；偕家人祖先因受洗成為基督徒，漢姓遂取前往宣教的馬偕姓氏而來，如今後人又循馬偕文物機緣傳承族群文化，冥冥之中自有巧合。

來自越南的噶瑪蘭媳婦陳氏凰，不僅跨越國界、族群與文化隔閡，融入當地生活，噶瑪蘭祭儀、舞蹈表演，以及學校香蕉絲教學都可看到她的身影，編織手藝快又好，所有香蕉絲材質處理過程皆能得心應手，每天從工坊下班後，忙完家務她會用地織機編織香蕉絲產品販售，補貼家用；唯一的女兒朱芳瑩從小耳濡目染，也習得好手藝，香蕉刮絲、編織樣樣上手。

工坊中其他成員包括噶瑪蘭族經理潘靜英及泰雅族的簡湘妍、阿美族的董湘蓮，即便有人退休了或當了阿嬤，每個人都同樣熱愛香蕉絲編織，對傳承仍有使命感，只要有展演機會就到處奔波推廣。

馬偕百餘年前搭起的橋，讓噶瑪蘭香蕉絲編織從黑白變彩色，復名運動後，族中女性長者Abi（朱阿比）、Ibay（潘烏吉）、Ayok（潘阿玉）與Api（朱阿菊）相繼投入復織及傳藝，如今已開花結果；但一切並非就此一帆風順，就如偕淑琴所言，現任藝師年歲漸長，目前卻找不到年輕人願意加入，成了這獨特編織技藝延續的最大隱憂。