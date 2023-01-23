20日（五）在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的高級國防官員會議沒有取得什麼進展，向烏克蘭提供現代坦克固然是基輔和西方盟友所面臨的一個關鍵問題，但是西方武器的供應鏈中最暴露的環節其實是行經俄羅斯的原物料火車路線。

據美國知名商業雜誌《財星》（Fortune）22日報導，俄羅斯本身就是一條鐵路貨運路線的交通樞紐，為西方武器製造商供應製造現代武器裝備中使用的晶片、電子產品和彈藥所需的穩定金屬供應。而大多數的稀土元素是在中國開採的，俄羅斯國營鐵路公司和其他承運人正在運輸歐洲國防工業所需的關鍵金屬，數量還不斷在增加。

根據彭博社所看到的歐盟數據，去年前9個月，通過火車運往俄羅斯各地的中國稀土金屬數量激增至36074噸，是2021年全年運輸量的2倍多。該貿易的價值上升了75%以上，到9月份達到3.77億歐元（近新台幣124億元）。

礦業公司Norge Mining Ltd.的創始人瑞士的武姆澤（Michael Wurmser）表示：「令人驚訝的是，儘管有一大堆制裁，但這個供應鏈仍然在運作，」「這凸顯了這些稀土的重要性，表明我們對它們的依賴程度。」

武姆澤在瑞士達沃斯（Davos）發表講話，他在那裡與試圖實現戰略礦物供應鏈多樣化的行業高管會面。Norge礦業公司在挪威擁有包括大量釩（Vanadium）和鈦（Titanium）礦床的礦權，這2種金屬對國防工業至關重要，而目前這2種礦物目前由中國和俄羅斯主導生產。

中國供應歐洲使用的90%以上的稀土元素，歐盟的最新數據顯示，俄羅斯的鐵路線仍然是一條繁忙的航道，是北京「一帶一路」倡議的關鍵路段。俄羅斯鐵路貨運路線對歐洲工業仍然至關重要，歐盟在7月發佈指導意見，澄清過境俄羅斯 的貨物不會受到制裁。

中國開採的稀土，如鑭（Lanthanum）被西方武器生產商廣泛用於生產穿甲彈。歐洲對鎢（Tungsten）擁有非常高的需求，包含達利斯防空有限公司（Thales Air Defense）和萊茵金屬公司（Rheinmetall）等軍火公司所生產的反坦克武器的重金屬，其中的大部分需求由中國供應。

根據彭博社報導的歐盟評估，烏俄戰爭暴露了歐洲在與中國貿易方面對俄羅斯的鐵路和走廊的依賴性。

儘管貿易量僅佔中歐貨物貿易總量的3%至4%，目前只佔海運的一小部分，但鐵路運輸可以縮短交貨時間。從中國武漢出發的貨運列車只需16天就能穿越俄羅斯，抵達德國杜伊斯堡，如果從亞洲到北歐的海運路線可能需要2倍的時間。

從中國到歐洲的鐵路旅程可以採取幾條路線。自2016年以來，通過北部走廊的貨運量大幅增長，在2021年達到69萬多個以20英尺當量單位衡量的集裝箱。但根據歐盟的分析，自俄羅斯入侵其鄰國後，這一數字有所下降-，2022年1月至4月期間，運載了18.7萬個標準箱。

替代的中部和南部通道有容量限制，尚未完全開發，無法吸收北部路線的損失。一位歐盟官員說，這在中長期內可能成為一個問題，但不應該是一個直接的問題，因為大多數關鍵貨物都沒有被制裁。

歐洲對外關係委員會軍事貿易分析家羅斯（Rafael Loss）說，對手擁有重疊的供應鏈並不新鮮，日本在第二次世界大戰中為其海軍使用美國的廢金屬。在冷戰期間，蘇聯的金屬供應幫助儲備了西方指向莫斯科的軍備。

「有所改變的是，與冷戰時期相比，經濟脅迫工具在管理競爭方面變得更加突出，」「很難弄清楚它們的預期效果，但它們肯定有能力擾亂供應鏈。」

雖然穿越鐵路線的貨物價值只佔整個歐盟、中國貿易關係的一小部分，但如果莫斯科採取行動，卡著每天15節火車車廂過境的路線，就會大幅增加歐洲進口商的成本和挑戰。

佔世界產量83%以上的中國鎢礦如果開採中斷，可能使西方經濟特別脆弱。鎢對一系列產品至關重要，從電池、磁鐵到晶片，中國和俄羅斯一起控制了幾乎3分之2的地球已確認儲量。

羅斯認為：「對資源的競爭將變得更加激烈，」