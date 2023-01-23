新竹市立棒球場缺失多，市長高虹安（右）於1月5日召開記者會，宣布放棄承辦WBC熱身賽。（新竹市政府提供）

對於新竹市棒球場引發的種種爭議，有人稱因為尚未驗收點交，所以責任不在新竹市政府？前內政部長李鴻源直言，「哪有這種事？」他認為，一開始就沒有要蓋一個MLB的球場，只是拿這個當幌子，去把12億元框下來，最後發生事情就是相當然耳！

李鴻源日前在宅神直播中指出，工程的「生命歷程」會不會發生問題？從招標開始就可以看得出來。廠商一開始就心存不良，根本不應該得標。得標以後從2億元追加到12億元，一般人是做不了的，這是台灣公共工程的奇蹟。

李鴻源披露，這裡面有玩一個手法，2億元是市議會通過的正常預算，市議會盯得了，但10億元是從前瞻基礎建設預算來的，是特別預算，市議會盯不了，沒辦法監督。

李鴻源分析，如果要成為國際級棒球場，一開始講明工程是12億元，正經八百組一個遴選團隊，來的就是A咖的廠商，在看他的提案等所有東西，公平地選出來就是這一家。這一家既然有做12億工程本事的人，他不會砸掉自己的招牌，賺他應該賺的錢。

前內政部長李鴻源。（本報資料照片）

李鴻源說，有些廠商認為棒球場做出來是公司的品牌，即使賠錢也做。他舉例，南二高斜張橋是日本大成建設得標，他們決定賠2億元也要做出來，做出來就是他們公司的名聲與品牌，比2億元還值錢。

李鴻源也介紹，棒球場施工難度並不高，主要是土的級配、透水等符合規格，但體育有體育的專業，若是大公司，會去找有大聯盟球場經驗的建築師與監造廠商。

李鴻源強調，招標文件當初在寫的時候就出問題，因為當初只有2億元，寫的就是這樣的規格，一開始心思就不對了，一開始就沒有要蓋一個MLB的球場。只是拿這個當幌子，去把12億元框下來，最後發生事情就是相當然耳！

朱學恒質疑這件是太奇怪，穿破太多防禦，從一開始的標單、建商資格、監工、驗收，還沒驗收就開打，工程款已付了90幾趴？

李鴻源提醒，應該回過頭，新竹市政府把所有招標態樣拿出來，用標案管理系統全面對照，就會看出很多端倪，是那些廠商？委員是誰？是用最低標還是最有利標？還是某些人決定然後議價？

李鴻源強調，「要是我，我會去看」，這8年來，這家做了哪些工程？最後結果都是怎樣的？當初是怎樣得標的？一對下去，「工程履歷」就很清楚了！