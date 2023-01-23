泰國警方今天表示，泰國中部在農曆新年期間發生一起客車車禍意外，造成11名乘客燒死車內，包括2名孩童。

法新社報導，泰國因為道路安全紀錄不良，車禍事件頻傳，尤其是在交通繁忙的國定假日期間。

警方表示，這輛載有12人的客車21日晚間從東北部安納乍能省（Amnat Charoen）前往曼谷，在中部的柯叻省（Nakhon Ratchasima）衝出了公路，發生車禍。

警方告訴法新社，僅有1名男子成功爬窗逃生，其他乘客均受困車中遭烈火吞噬。

⚡️The van carrying 12 people was travelling from northeastern Amnat Charoen province to Bangkok when it veered off the highway in central Nakhon Ratchasima province Saturday (Jan.21) night.#accident #crash 📍#Thailand #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/MVTLqtcVod — International Crisis Room 360 (@ICR360) January 23, 2023

倖存者20歲學生塔納其特（Thanachit Kingkaew）表示，當時他正在睡覺，車子劇烈晃動，聽到尖叫聲，猛地驚醒。

他說，「我醒過來，接著就發現車子上下顛倒，我不知道發生了什麼事」。

「車禍發生後，車子後方開始起火。我開始踢窗，成功從一個小洞爬出來。很快地，車子就爆炸了。」

一名當地救援隊志工表示，車子起火數秒後就發生爆炸。「不到30秒鐘，火焰就吞噬了整輛客車。我手上的滅火器派不上用場，車子爆炸了3、4次。」

警方表示，這輛客車利用燃油與壓縮天然氣，但初步調查並未發現天然氣罐洩漏，「我們認為火是由燃料引起」。警方並表示仍在調查車輛為何衝出了公路。