亞洲巨星周星馳演而優則導，近年都是擔任導演拍電影，而生活一向低調的他去（2022）年開通IG帳號，不久前還親自回應留言，讓許多被翻牌的粉絲樂開懷。周星馳今（23）日大年初二提筆揮毫寫春聯，想贈與有緣人，立刻湧入上萬粉絲搶當有緣人；不過，周星馳寫書法的右手滿是皺紋，網友感嘆「差點忘了星爺都60歲了」。

周星馳今日下午在IG上傳一段提毛筆揮毫的影片，他在春聯上寫下心想事成，感恩地說，「『心想事成符』助你願望成真，新年新氣象，送贈有緣人」；周星馳決定把親筆字送出，還說只要留言証明自己是有緣人，但僅選出20位。

周星馳提筆揮毫卻意外洩真實年齡。（圖／摘自周星馳IG）

影片底下不到1小時就湧入上萬網友留言，每個人都希望能獲得周星馳的「心想事成符」；但畫面中周星馳提筆的右手，卻意外暴露他的年紀，手上明顯看到皺紋，像是經歷風霜又有故事的手，讓不少人感嘆，「時間過真快，星仔真的變星爺了」、「不知不覺星爺60歲了啊」、「有種滄桑的感覺」、「只好來看星爺電影回味他青春的模樣」。

其實周星馳一到2023年在IG發文問大家有什麼心願，五月天阿信許願想為他唱主題曲，釣出他本人在底下回應，掀起暴動，更有人希望周星馳能復出拍戲，他也說會考慮，令不少影迷立刻開始期待。