俄羅斯塔斯社(TASS)報導，俄羅斯海軍為展示自己的實力，將會派出「戈爾什柯夫元帥號」巡防艦(Admiral Gorshkov frigate)，參與2月份在南非舉行的多國海軍演習，主要參與國是中國大陸與南非。戈爾什科夫元帥號配備有3M22「鋯石」(Tsirkon)高超音速巡弋飛彈，被稱為真正的航母殺手。

塔斯社援引一位未具名國防消息人士的話說：「戈爾什柯夫海軍上將號，將前往敘利亞塔爾圖斯(Tartus)的後勤支援點，然後前往南非，與中共海軍、南非海軍一起進行聯合海軍演習。

戈爾什柯夫號發射鋯石飛彈。(圖/TASS)

南非軍方表示，演習是2月17~26日，在南非東海岸港口城市德班(Durban)和理查茲灣(Richards Bay)附近進行，目的是「加強南非、俄羅斯和中國大陸之間的活絡關係。」

南非國防部補充說，這是繼2019 年的首次三國演習後，第二度的三國家海軍聯合演習。

戈爾什柯夫元帥號是俄國海軍最新式的水面艦，全長135公尺，寬度16公尺，滿載排水量5400噸。雖然噸位不能與與蘇聯時期的大型巡洋艦相比，但這艘巡防艦裝備有鋯石飛彈，號稱飛行速度達赤9馬赫，射程超過 1000 公里，是現今速度最快的反艦飛彈，戰略威嚇力極大。普丁曾表示，鋯石飛彈獨一無二，其他國家還沒有類似性能的武器可以匹敵，它可以一發擊沉美國的航空母艦。

戈爾什科夫號本月早些時候，在挪威海也舉行海上演習，普丁特別表示，此舉向西方發出信號：俄羅斯不會在烏克蘭戰爭問題上退縮，希望西方能夠明白。