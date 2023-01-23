新北市教育局今年與「PaGamO遊戲學習平台」、「動物星球頻道」、「均一教育平台」及「聯合學苑」合作推出「FUN寒假任務」，新北學生本月16日起至3月9日，只要登入親師生平台（https://pts.ntpc.edu.tw/），運用線上資源自主學習，可獲得5倍積點趣點數，累積點數可兌換學習用品及便利商店點數，線上學習知識也能賺紅包。

教育局表示，今年FUN寒假任務多元豐富，學生可以依據學習進度，接受挑戰，像是PaGamO遊戲學習平台就設計以答題占據領地的遊戲，讓學生學習學科任務，另有一起愛地球、小小銀行家、反毒小英雄等核心素養任務；動物星球頻道則剪輯1至3分鐘的知識短片，介紹動物特色和行為，用問答方式激發學生好奇心，每周也會更新動物知識。

另外，「2023均一Fun心玩寒假」活動融合平台現有的學科、素養課程影片，搭配遊戲化制度的限時徽章任務，讓學生享受自主學習的樂趣，連結聯合學苑，還可閱讀好讀周報文章，增進閱讀理解、圖表識讀能力。

柑園國中主任蔡尚儒表示，校方去年度參與「THSD學生攜帶載具回家學習」計畫，學生運用數位學習平台資源，完成教師派發任務，寒假期間也鼓勵學生參與「Fun寒假」任務，激發學生自主學習動機；重慶國小學生陳蓉宣說，參與Fun寒假活動後，可以學習感興趣的主題，看有趣影片，並完成任務就可獲得點數，還可以換成超商點數，相當方便。

教育局長張明文表示，新北市推動以學生為中心的科技輔助自主學習，建置全國首創、單一帳號簽入的親師生平台，至今整合、介接超過110項學習資源和平台，包括PaGamO遊戲、均一、學習吧、因材網四大平台，及跨縣市、三大書商教科書資源，讓教師能線上掌握學生學習，也能落實差異化教學。