遊客於水源宮前擲得1聖筊，即可借回200元的玉兔迎春發財錢母。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

外籍遊客求得200元的發財錢母，覺得開心又新奇。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

大年初二不僅是出嫁女兒偕女婿回娘家的日子，每月初二、十六「作牙」，也是祭拜土地公的日子，感謝土地公庇佑農作豐收與生意順利，因此民眾大年初二喜歡到財神廟參拜並求發財金。南投縣除了以求發財金知名的竹山紫南宮，魚池鄉九族水源宮每年也提供200組幸運民眾借發財金，連外籍遊客也來求好運。

竹山紫南宮以發財金、祈福金雞、招財錢母聞名，每天上午7時至晚間9時，信眾都可以到廟裡辦理求金、還金手續。信眾向土地公參拜祈願後，第1次擲筊獲聖筊，可求得600元發財金，第2次才獲聖筊，可求500元，依此類推，最多只能擲筊6次，可求得100元至600元不等的發財金。

另九族文化村水源宮，位在日月潭最高山、水社大山的山腳下，地形屬於雙龍合抱的風水好穴，不僅掌管九族遊樂園區所有水源，一般人認為水即是財，遇水則發，每年農曆春節吸引民眾到此求發財金，大年初一、大年初二每天限量100組。

50元硬幣放在水獸頭上，用竹杓取水淋3次並唸「恭喜發財」，成為兔年發財幸運小物。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

竹山紫南宮以發財金、祈福金雞、招財錢母聞名，建議信眾求得發財金勿隨便花掉。（楊靜茹攝）

九族文化村經理黃瑞奇說，水源宮大年初一、初二舉行福德正神發財金請領活動，民眾於水源宮前擲得1聖筊，即可借回200元的玉兔迎春發財錢母；同時也提供「喜錢」儀式，民眾雙手捧著象徵金幣的50元硬幣接泉水，等水注滿將金幣放在水獸頭上，然後用竹杓取水淋金幣3次，每淋1次唸「恭喜發財」，完成儀式的金幣就成為兔年發財幸運小物。

竹山紫南宮指出，民眾求得的發財金，千萬不能隨便花掉，建議一部份放在家中財庫，一部份裝紅包袋中隨身攜帶；其餘等待開春的時候，跟著過年壓歲錢等存到銀行裡，祈求財氣與好運。