年節連假，正當眾人忙著團聚、拜年之際，從除夕就持續開診的高雄醫師公會理事長王宏育診所，就有十幾位疑似胃腸炎症狀民眾等著看診；醫師提醒過年和家人開心圍爐時，若忘了留意手部衛生與飲食安全，一不小心就會讓諾羅病毒等病毒性腸胃炎找上身。

春節期間人潮南北往返，民眾外出旅遊及聚會頻率增加，正是諾羅病毒肆虐的高峰期；依據疾管署監測資料顯示，1月8日至1月14日全國門急診腹瀉就診為13萬9728人次，高於2022及2021年同期（分別為10萬4114及11萬6497人次），近期腹瀉就診人次呈現上升趨勢。

全國近4周共接獲64起腹瀉群聚通報，較去年同期56起略高，其中28起檢出諾羅病毒。高市衛生局提醒民眾在歡度假期之餘，更要注意衛生、勤洗手，以防疫情擴大。

由於諾羅病毒傳染力強，各年齡層都可能感染，感染途徑主要為汙染的食物或飲水、病人排泄物、嘔吐物，而嘔吐物可能形成飛沫，若吸入飛沫也可受感染，因此常見一個家庭有一人感染病毒性腸胃炎，結果全家通通就醫情形。