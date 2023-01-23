蔡英文總統23日到台中豐原慈濟宮發福袋，現場排隊人潮滿滿，民眾非常期待領到總統的福袋。（張亦惠攝）

蔡英文總統大年初二（23日）馬不停蹄，下午先至台電區處慰勉春節值班人員，隨後到陸軍裝甲第586旅聯兵三營慰勉，最後一站下午3點半到豐原慈濟宮參香、發放福袋，1小時2500個福袋發光光，住大雅的袁先生上午10點就到廟埕排隊「搶頭香」。

蔡英文今天下午到台電台中區處市區巡修課聽取台電新春期間各項供電精進作為簡報，並致贈加菜金及過年福袋。

蔡英文表示，感謝所有台電同仁努力保持供電系統穩定，讓國人可以安心度過春節假期，也勉勵台電同仁新的一年繼續往2050淨零碳排的目標努力。

蔡英文強調，期待台電發揮最大的功能與全民一起打拚，加速台灣的能源轉型，在穩定供電的同時，也為全球永續發展努力。經濟部長王美花也指出，班班有冷氣政策靠著區處協助、調度廠商相關的配料並緊盯進度，讓班班有冷氣政策有效率地完成。

蔡英文結束台電行程後到軍營慰勉國軍，下午3點趕到豐原慈濟宮參香，3點20分開始發放過年福袋，現場排隊人潮眾多，因疫情總統已兩年未發放福袋，民眾皆非常期待。

家住大雅的袁先生上午10點就到慈濟宮排隊搶頭香，袁先生表示，只要總統來台中他就會去排隊，希望新年有好彩頭；一樣10點多就前往排隊的王先生說，自己住在台中車站附近，已經2年沒拿到總統福袋非常興奮。

總統府準備2500個福袋在慈濟宮發放，蔡英文親自發放約1小時，親切向民眾說新年快樂，也有不少民眾喊「總統我愛你」、「總統加油」等表達對蔡英文的支持。