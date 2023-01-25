全球科技業2022年人事凍結，加州灣區近5萬名科技人員遭解雇，這波裁員潮讓許多人想起網路泡沫時代的矽谷，從大公司離開的人才轉往小型企業發展，為新創產業注入不同的能量。

「早上起床打開電腦要登入公司系統，發現帳號失效，才知道自己被炒魷魚了！」不願具名的外送平台員工告訴中央社這令他錯愕的消息。2022年舊金山灣區科技產業，瀰漫著一股詭譎氣氛，假如原本工作忙碌的朋友突然有時間和朋友聚會，而且還在非假期時，大多是被迫搭上了這班裁員列車。

疫情期間，矽谷科技業靠著居家上班市值狂飆，各家公司提供的產品服務，從貼近生活所需的飲食健身，到遙遠的外太空和元宇宙，都有投資人下注。

根據美國商務部經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA）公布的數據，矽谷所在的聖克拉拉郡（Santa Clara County）2021年GDP達到3823億美元（約新台幣11兆7697萬元），比疫情剛爆發的2019年增長19%，相當於馬來西亞一個國家的產值。

矽谷「富可敵國」的光芒到了2022年不敵大環境變化逐漸收斂，科技公司節省成本開始釋出大批員工，衝擊不少家庭。

同個時間點，卻有一群人蓄勢待發；許多挺過幾輪募資轉型的新創公司趁著這波裁員潮，花更合理的價格找到更優秀的人才。

法律科技軟體公司Everlaw的營收長Rich Liu接受美國財經媒體CNBC訪問時直言，這段時間是公司聘雇頂尖技術人才的絕佳時機，尤其對那些商業模式已經成熟的新創公司來說更是一大福音。

AI Landing產品副總裁楊凱接受中央社記者訪問時也表示，景氣循環下裁員是正常的事，被解雇的員工並非能力有問題，這些技術人才可以進到更需要他們的企業，帶領公司闖出一番天地。

楊凱在矽谷任職超過20年，他認為現在是企業重新調配和檢視資源的機會，「Google當初就是在網路泡沫時代引進一批人才後變成大公司的」。

裁員潮不僅對人才流動產生影響，也改變了許多人對科技巨擘的觀感，越來越多年輕人不再把進入大公司視為職涯的主要選項。

原本在雲端軟體巨擘Salesforce和社交媒體Snap上班的貝爾（Briana Bell）告訴CNBC，她對工作的想法和往年有很大不同。

2022年離開大公司後，貝爾選擇投入知名度不高的Everlaw，這也是她面試過的企業中規模最小的一家。她說看了太多裁員消息，如今只想選擇財務健全、管理階層較為務實的公司。

隨著科技業持續整頓人事和求職者價值觀的改變，2023年矽谷的新創產業勢必會納入更多優秀員工，能否再創話題將備受關注。（編輯：韋樞）1120123