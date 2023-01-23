彰化警分局彰化警分局快官派出所年僅29歲的員警高偉倫，今天清晨發生車禍遭撞死，遠在高雄的父母親、姊姊等家人現身彰化送高偉倫最後一程，而肇事者37歲吳姓男子因為傷勢嚴重仍在醫院治療，消息傳回其秀水老家，吳男老母親很難過，表示沒有與兒子媳婦同住，媳婦才因吸毒被抓去關，如今兒子也這樣，獨留幼子頭也很痛。

吳男母親表示，說真的她偶爾回家，對於工作、平常作息等都不了解，大過年的這樣她也很難受，媳婦也因為毒品案子被抓去關，現在她獨自照顧孫子，除夕當晚有返家，一直到現在都還沒回來，發生這樣的事情她也很錯愕。

吳母說，因為不知道兒子也有在吸毒，看新聞才知道，她真的也很難過，對家屬感到很抱歉，有點不知所措，不知道怎麼處理，她現在還要獨自照顧幼孫，真的被兒子跟媳婦搞得很累，強調對死者家屬感到非常抱歉。

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