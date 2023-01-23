春節將至，不少失能長者仍須靠家人照顧，新北市衛生局春節不打烊持續提供喘息服務，民眾只要撥打1966長照服務專線，或洽衛生局長期照顧管理中心各分站，都可以申請預約，暫時放下照顧重擔。

衛生局也舉長照喘息服務個案，82歲的邱姓阿嬤獨居數年，但年紀漸長後，需要他人協助，雖然邱阿嬤女兒曾將她分別帶回家照顧，最初照顧時用盡各種方式，但邱阿嬤卻只想待在自宅安心終老，也不習慣女兒家中生活，母女關係逐漸僵硬，最終在阿嬤精神病發作，成為女兒照顧意願的最後一根稻草。

所幸，邱阿嬤女兒在里長建議下，申請長照服務，透過長照管理中心專員評估和審核後，順利申請長照服務，邱阿嬤剛開始對陌生人的生活協助相當排斥，但經過居家照顧服務員、女兒努力下，成功建立信任關係，精神疾病也越趨穩定。

衛生局表示，長照是一場漫長的馬拉松，僅靠家庭照顧者的努力難以走得長遠、順利，需要適時對外伸出援手，讓受照顧者生活可以獲得改善，長照服務也可依民眾需求量身打造，希望辛苦的家庭照顧者可善用長期照顧喘息服務減輕家庭照顧重擔。

衛生局提醒，民眾要撥打1966長照服務專線申請，或向各區長期照顧管理中心分站、衛生所、區公所、醫院出院準備服務等，填寫「長期照顧服務申請書」或到市府申辦E服務（https://service.ntpc.gov.tw/eservice/Index.action），進行網路申請，有問題可洽長照服務專線1966。