每到年後就是一波轉職潮，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，雙子座、天蠍座、處女座、摩羯座和牡羊座在年後最適合轉職，不但自身能力堅強，也會有貴人出手幫助，能趁著這段時間找到更適合自己的職場新環境。

TOP5、雙子座

雙子座求新求變，也很有改變的能量。在年後對於設想已久的目標，很適合加足馬力積極前進，爭取外界的認同與讚賞，同時因為受冥王星影響，會著重於大方向，甚至完全改變過去的生活方式；另外太陽出現在資源宮，讓雙子座有很強的野心，有機會可以好好利用資源；木星則讓雙子座有好的貴人運，當理念相同時，貴人會適時伸出援手，在轉職的時刻更能幫上忙。

TOP4、天蠍座

天蠍座在2022年底木星的能量就開始影響工作運，而且會持續到過年後，再配合水星能量，能夠正視職場狀況、好好思考未來，在面試時也能發揮好的口才，因此這段時間最容易找到適合自己能力的工作，而且在日後的新工作環境，有機會能快速融入群體，心態上會快樂很多，再配合本身的實力，未來會有不錯的前途。

TOP3、處女座

處女座的火星出現在事業宮，會讓你們在事業上有想要衝刺跟發揮實力的能量，再加上木星照耀再生宮，資源很充沛，容易得到不錯的幫助，因此如果對目前工作不滿意，感覺處處受到打壓而有志難伸的人，可以在領完年終之後，試著尋找有興趣的新環境，再配合你的學習能力，有機會在2023年表現得更為突出。

TOP2、摩羯座

摩羯座在年前心態開始躁動，會有想要展現能力的慾望，尤其是處在不喜歡的工作環境之下，更可能表現出對抗的心態，這不利於目前的工作，所以不妨趁著這時轉換職場，有機會找到最適合自己的新環境。而且金星還能讓你有機會發現薪資不錯的公司，因此可以好好為自己的職場生涯，重新檢視、做規劃並修正，打造更好的職場狀態。

TOP1、牡羊座

牡羊座個性比較急躁，喜歡搶第一，在事業上會想要有更高的職場地位跟成就感，對於追求成功有很強的的意志力及驅策力，很適合為自己打拚事業。再加上牡羊座在2023年受木星影響，運氣比以往還要好，外緣不斷、貴人運佳，所以內在動力跟信念，與外在運氣都有強勁的幫助，很適合轉職所需的能量。