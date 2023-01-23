「不老男神」男星林志穎2022年7月發生自撞車禍，傳出暴瘦10公斤，所幸在積極治療復健後，已漸漸恢復健康。日前林志穎才透露有長一些肉，最近他為代言品牌錄製的拜年影片曝光，帥氣又有精神的狀態，被大讚完全不像受傷過；但有粉絲仍心疼他看起來還是很瘦，不捨表示「哪裡在長肉」。

近日有網友找到林志穎替代言品牌，提前錄製的拜年影片，畫面中他穿著一件夾克外套，整個人看起來很有活力，露出招牌笑容，對著鏡頭祝賀，「祝大家2023兔年新春快樂，新的一年身體健康、平安順遂」；雖然影片才短短20幾秒，但林志穎的狀態看起來恢復得相當好，而他的工作室去年12月曾透露，他應該能在今年2月復出。

林志穎拜年影片曝光。（圖／摘自XPEL臉書）

不過，林志穎雖然在影片中十分帥氣，仍有不少粉絲注意到他的帥臉瘦了不少，不像他說的有在長肉，還是忍不住關心，「小志好帥，臉真的瘦好多，要多吃一點」、「根本不像是有在長肉，希望你能趕快恢復如初」、「對，身體健康、平安順遂都很重要，加油」。

農曆年前林志穎帶著家人出國度假，他與兒子們舊地重遊的合照一度引起熱議，不僅因他12年都穿著同一件褲子，或是大兒子Kimi已經長大跟他差不多高，最令人關心的還是他的身體狀況，被問到是否恢復往日體重，他說自己肉有長了一些，但褲子穿起來還是太大，從言語中得知他的身體應該仍未痊癒。