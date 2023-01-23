俄烏戰火陷入僵局，隨著戰事拉長，對戰區烏克蘭的破壞持續擴大，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）近日受訪稱，他已經敦促歐盟各國政府，推動關於俄羅斯央行被沒收的3000億美元（折合新台幣約9兆）資產，用以重建被戰火摧殘的烏克蘭。

米歇爾接受英國媒體《金融時報》採訪時表示，他想探討利用俄央行被凍結的資產，以產生利潤並將其用於烏克蘭的重建。他說「這是一個正義和公正的問題」。

米歇爾指出，他希望歐盟各國領導人給予一些動力。他補充，雖然扣押資產存有法律障礙，但推進這個問題並解決它，符合嚴重的政治利益。

俄烏自去年2月下旬開戰後，西方在初期便凍結俄羅斯央行數千億美元的外匯儲備。之後莫斯科表示，因為制裁，央行約3000億美元的外匯儲備已遭凍結。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Chmygal）本月初透露，修復烏克蘭戰爭損失需要超過7000億美元，這數字是去年6月估計的兩倍。

歐盟環境專員辛克維休（Virginijus Sinkevičius）表示，每天都有烏克蘭的基礎建設被破壞，重建的成本與日俱增，「對於那些不准西方動用凍結資產的質疑令我感到害怕，因為我認為俄羅斯必須負全責」。

西方已多次提到利用凍結的俄資產，作為烏克蘭的重建資金，去年底，歐盟執委會提出將凍結的俄資產轉移至一個基金，並管理這些資產產生利潤，作為支付烏克蘭的重建費用。

俄方過去也回應痛批西方此舉是「竊盜行為」，凍結其央行儲備和公民資產是違法的。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）警告，若西方沒收俄央行、企業或個人資產，俄方將採取對應的反制措施。