大年初二回娘家，台中市太平區張氏家族年年舉辦娘家宴，去年及前年因新冠肺炎疫情關係暫停舉辦，今年疫情趨緩復辦，因人數眾多，分中午、晚上2場舉辦，近600人齊聚一起吃辦桌，相當熱鬧。

太平張家每年大年初二舉辦娘家宴，已辦理20多年，一開始人數不多，但因家族成員開枝散葉，人數成長到5、600人，目前張家已五代同堂，最長的長輩是101歲的張連慶，氣色非常好，也與大家一起共桌吃飯。

主辦人張文田說，娘家宴是20多年前由太平古農莊莊主張友吉發起，餐會最大的贊助者是宏亞食品（七七乳加巧克力）老總張添，娘家宴經費由鄉親自由樂捐，不足的部分由張添贊助，還贈送給參加的親戚們伴手禮。

101歲的張連慶是太平張家年紀最長的長輩。（張亦惠攝）

張文田表示，大年初二回娘家的娘家宴已經2年沒辦，大家都很期待，看到孩子都平安長大很開心。雖然疫情趨緩，但仍有少數親戚有疑慮未參加，今年中午席開26桌、晚上席開16桌，近600位家人一起參加。

興隆里里長張閔南也是張氏家族一員，張文田表示，他的阿公在日本時期當過保正、堂叔、跟2個堂弟也都當過里長，全都是張家家族的鄉親。張閔南說，重新再辦很開心看到大家，非常興奮。