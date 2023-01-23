大年初二台19雲林朝天宮段湧車潮，警方加強管制。（張朝欣攝）

台19線雲林縣北港鎮朝天宮段是雲林最易塞車路段之一，23日大年初二回娘家，北港武德宮至朝天宮路段湧現車潮，北港警方加強管制，指揮南下、北上車流行駛代替道路，塞車情況較往年有所改善，警方表示至2月5日元宵節前，每天上午8點至晚上6點會持續管制，確保交通順暢及行人安全。

台19線雲林北港朝天宮段因有朝天宮媽祖廟與武德宮財神廟，新春期間每天吸引10萬以上人潮，經常出現塞車情況，今年北港警方事先規畫管制區域與交通壅塞路段替代道路，23日雖湧現大量車潮，但並未造成嚴重塞車，警方預估24日車流會更多，將持續加強管制。

警方指出，今年因新春假期長達10天，分散了出遊人潮，23日北港最易塞車的台19朝天宮路段車流比往年少，加上民眾逐漸知道替代道路的走法，改走市郊的媽祖大橋南下、北上，有效紓解市區車流量，整體交通大有改善。

遊客說，今年到北港拜拜，開車行駛台19線南下、北上，沿途均有員警在重要路口指揮交通，並把要到朝天宮的車輛引到北港河川地停車場，減少車輛在市區違停阻礙交通，已不會出現以往車輛完全動彈不得、台19線成為「大停車場」情況。

北港警分局強調，除了持續進行交通管制，也會執行「清道專案」，針對路霸、強銷金紙者依法開罰，多管齊下確保交通順暢。民眾若發現交通事故、交通障礙、交通阻塞、號誌故障等路況，請通報警察局交通隊（05-5326154）或北港警分局（05-7832015）。