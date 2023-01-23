國民黨前台北市議員羅智強原本2022九合一想選桃園市長，後來讓賢給張善政成功當選；之後羅又曾喊要選總統，春節前拜早年他則說「年後幫我找工作喔！」並已於15日宣布參選立委，但還沒決定參選哪個選區。不少網友希望他回台北選立委。國民黨台北市議員游淑慧也舉出三點理由，包括莫忘初衷回報大安、連線作戰陣容強大、空戰威力十倍奉還等天時地利人和因素，主張羅智強應該回到本命的台北市大安區選立委。

「羅智強選立委該去哪？」游淑慧今(23日)在臉書發文表示，看到羅智強宣布參選立委，但選區未定，好多強粉私訊來敲她，要她遊說強哥到這到那，看來戰將羅智強到那，都是能帶動熱情的強棒。「但若以我個人的私心，有三點理由希望智強能回到台北市的大安。」

游淑慧指出她的理由：一，莫忘初衷回報大安。大安是羅智強的出發地，2018年給了羅智強超乎想像的支持與熱情，此刻她相信熱情與期待仍在。

二，連線作戰陣容強大。很期待2018班的羅智強、徐巧芯和游淑慧，能再次在2024年併肩作戰，讓民進黨從台北開始、一路潰敗。（林智堅的論文案也是由台北的王鴻薇和徐巧芯發動的）。

三，空戰威力十倍奉還。羅智強擅長空戰、議題戰，但對組織動員綁樁的陸軍作戰，老實說他並不擅長，也沒那個錢。要百分百發揮他空戰龐大的火力，甚至可以外溢打擊，媒體聚集中心的台北市選區是最佳選擇。不管智強選擇哪一區，相信他都會如2018年一樣協力各選區。「但羅智強要擺對位置，選區對了，我想他發揮的絕對不是一席的戰力。」