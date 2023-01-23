今（23）日適逢農曆大年初二年假，確診人數達1萬510例，比初一為1萬8871例減少許多，外界好奇疫情是否逐漸降溫？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞透露，春節期間疫情變化將觀察1月底、2月初開工當周的兩個時間點，作為未來觀察疫情。

羅一鈞表示，下周一開工後，民眾將恢復正常生活，同時還有大批國人旅遊返國，可能帶回其他國家的變異株病毒，因此疫情變化的觀察，將以1月底、2月初開工當周情況為主。

而指揮中心今（23）日公布國內新增116例Omicron亞型變異株確定病例，分別為22例本土個案（12例BA.5、7例BA.2.75、3例BQ.1）及94例境外移入（47例BA.5、32例BF.7、10例BA.2.75、4例BQ.1、1例BA.2）。

指揮中心指出，今日新增的12例BA.5本土個案，占上星期所有已定序的22例約54.5％，為6名男性、6名女性，年齡介於20多歲至80多歲，分布為北部6例、中部2例、南部3例、東部1例，確診日介於去（2022）年12月31日至今（2023）年1月12日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之94例個案，為72例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年1月3日至1月11日。其中檢出47例BA.5個案分別自中國大陸（39例），日本（5例），南韓、泰國及韓國（各1例）移入；32例BF.7個案分別自中國大陸（30例），日本（2例）移入；10例BA2.75個案分別自越南（5例），日本（3例），泰國及馬來西亞（各1例）移入；4例BQ.1個案分別自日本（3例），美國（1例）移入；1例BA.2自菲律賓移入。