前總統馬英九合體桃園市長張善政共同發新春福袋，人氣超旺，龍元宮現場人潮擁擠。（陳夢茹攝）

今天是大年初二，前總統馬英九、桃園市長張善政兩人在龍潭龍元宮合體，共同發放新春福袋給民眾，發放前幾個小時，龍元宮廣場陸續有民眾前來排隊，甚至有人自備板凳等待，現場擠得水泄不通，人氣超夯。馬英九致詞時更呼籲民眾，台灣現在有人口危機，「大家快回家生小孩！」惹得現場民眾哄堂大笑。

前總統馬英九向民眾呼籲，台灣面臨人口危機，在場還沒結婚的趕快結婚、還沒生孩子的趕快回去生孩子。（陳夢茹攝）

前總統馬英九、桃園市長張善政兩人在龍潭龍元宮合體，共同發放新春福袋給民眾。（陳夢茹攝）

張善政今天帶著夫人跑行程，他表示，自己與馬英九在過年期間都去了不少間宮廟，但龍元宮是唯一兩人共同出席合體的宮廟，今天到場排隊領福袋的民眾相當幸運，一次可以蒐集到自己與馬英九的福袋，希望鄉親都能福氣滿滿、家庭和樂。

馬英九則細數與龍潭的淵源，他說，自己是民國39年在香港出生，後來媽媽到石門水庫工作，自己則讀三坑國小，三坑國小後來改名為石門國小，跟台灣最有淵源的城市，除了台北以外就是桃園。現在桃園人真的有福，相信張善政在桃園服務可以極力發揮桃園的優點。

馬英九表示，過年期間最常講的話就是期盼「風調雨順、國泰民安」，但他認為應改成「風調雨順，颱風、疫情小，出口、兒孫多」台灣目前面臨人口危機，直呼「在場還沒結婚的趕快結婚、還沒生孩子的趕快回去生孩子，大家回家要趕快努力！」。