台灣女將詹皓晴今在澳洲網球公開賽繼續挺進，搭檔中國大陸女將楊釗煊力戰100分鐘，以6比3、7比5淘汰烏克蘭加琳妮娜（Anhelina Kalinina）／比利時凡優伊特凡克（Alison Van Uytvanck），生涯第4度打入澳網女雙8強，下役再勝就能追平個人賽史最佳成績，對手是第2種子美國組合佩古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff）。

詹皓晴賽後在官方臉書開心表示：「澳網女雙晉級8強！我們的心跟天氣一樣熱情！」這是她生涯第11次打入大滿貫8強，在澳網的最佳成績則是2020年女雙4強，不過前3次打入8強都是跟姊姊詹詠然搭檔，這回是首次與其他女將攜手躋身澳網8強。

詹皓晴與楊釗煊是本屆澳網女雙第11種子，今役與對手的首個發球局都沒保住，不過海峽組合在第4局率先破發，進而以6比3拔得頭籌。第2盤則是在互保發球局之後，海峽組合在第11局破發領先，隨後詹皓晴成功保住發球局，順利搶下8強門票。