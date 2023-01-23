全家超商自從推出冰淇淋後，廣受民眾歡迎，近日的草莓優格冰淇淋更是引發暴動，不少人特地朝聖，大讚好吃，未料才推出不滿一周，全家就宣布全數售完，不再上市，網友們看到後也崩潰，湧入全家臉書大吼「還沒吃到」、「無法接受」。

全家18日推出草莓優格冰淇淋，搭配限時買一送一活動，立刻颳起旋風，不少人進入全家都會順便點一隻，甚至還有人是特地來吃冰的。冰淇淋本身多數人也都給好評。

未料今天(23日)下午，全家在臉書宣布草莓優格冰淇來已全數售完，後續口味依各店販售為主，貼文曝光2小時，已有近8000人關注，超過1500則留言。

不少人哀號：「我還沒吃到耶」、「才打算晚上去買來吃」、「太扯了吧，才賣6天而已」、「好想哭」、「沒有誠意的活動」，也有網友貼出照片炫耀：「連續吃了4天，超爽」、「吃過2次，沒有遺憾了」、「在那邊哀的，誰叫你們不早去」、「早上才買就看到這篇，Lucky」。