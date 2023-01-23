今（23）日至26日清晨寒流影響，全台19縣發布「低溫特報」。（取自中央氣象局）

寒流即將來襲，氣溫愈晚愈冷！中央氣象局稍早發布低溫特報，今（23）日至26日清晨受寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚也是同樣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今晚至明（24）日台中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，呼籲民眾注意防範。

氣象局表示，今（23）日晚間至明（24）日晚間低溫區域，屬橙色燈號的非常寒冷地區包含：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

至於屬於黃色燈號，被列為寒冷等級的縣市，氣象局說明，囊括：新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象局呼籲，民眾務必加強保暖，且使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

由於這波寒流為入冬以來最強冷空氣，氣象局預估，初三晚間到初四清晨低溫探底，台南以北低溫約7至8度，局部空曠地區下探4度。

氣象局也預測，初三、初四北部及宜蘭海拔2000米以上高山，中部及東部3000米以上高山如玉山、雪山等有局部降雪機率，民眾行經高山公路須慎防積冰或路面濕滑。基隆北海岸、東半部含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海則有長浪發生的機率，在沿海活動務必多加注意安全。