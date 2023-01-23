核二廠二號機預計於3月14日除役，中廣董事長趙少康今天表示，民進黨冒進的能源政策正在掏空台灣，並呼籲蔡英文回頭是岸，趕快讓核二廠延役。

趙少康說，台電去年虧損2675億，預估今年虧損2785億，兩年累計虧損將達到5460億，中油去年也賠了2000多億，蔡英文與民進黨橫空出世的「2025非核家園」，快要把台灣害死了！最口口聲聲愛台灣的這些人，卻是最害台灣的。

趙少康指出，3月14日核二廠二號機就要被停機除役了，這部機組在1983年3月15日啟用，每年額定發電量為985333瓩，每年發電量達150億度電。所發電力經由345000伏特超高壓輸電線，分三路送到大台北地區匯入供電系統。

趙少康進一步指出，國外一部核能發電機組常常可以使用60年，而台灣因為政治因素，只用了40年就被強制壽終正寢了，在機組發電成本最低、使用效率最高的時候勒令停用，非要改用昂貴的綠能、天然氣發電，實在看不出有什麼高明的經世治國之道，一部核能發電機組可以抵多少的光電板或天然氣？

趙少康說，現在到3月14日還有50天，蔡英文、民進黨應該立即對核二廠二號機的除役叫停，並修正「核子反應器設施管制法」，讓二號機能夠再使用20年，以符合國際潮流。小老百姓賺錢不易，不要再浪費民脂民膏了。