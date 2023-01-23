素有「小台北」之稱的蒙特利公園市美東時間21日晚間驚傳槍擊案，由於該地有大量華裔人口定居，當晚街頭湧入數以萬計居民慶祝新年，不料卻發生10死、至少10人受傷慘案。台北市長蔣萬安今(23日)表達哀痛之情，並期盼海外國人務必珍重，可以把台北當成心中永遠的家和依靠。

美東時間21日晚間10時22分左右，素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）街頭湧入數以萬計華人居民，為歡慶一年來最重要的時刻，不幸卻爆發無差別濫殺，地點正位於一間舞蹈工作室（Star Dance Studio）外面。警察部門稍早出面證實，這起悲劇已造成10死、至少10位民眾受傷。

蔣萬安今(23日)在臉書發文表示，素有「小台北」之稱的在農曆新年慶祝活動期間，有槍手發動槍擊案，至少造成10人殞命，這起悲劇讓人深感哀戚，願逝者安息、傷者康復。

蔣萬安強調，蒙特利公園市有大量華裔人口定居，在1983年，台北長大的陳李琬若成了該市市長、也是美國史上第一位台裔女市長，可見這是一座願意給海外台灣人發展機會的城市，因此這個噩耗讓我們心裡更加哀痛。

蔣萬安溫情喊話：我期盼海外定居、求學及工作的國人，去國萬里務必加倍珍重，無論您身在何地，都可以把台北當成心中永遠的家、永遠的依靠。