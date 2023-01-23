台61線中彰大橋「4連撞車禍」 車流壅塞回堵 18:502023/01/23 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線中彰大橋「4連撞車禍」，車流壅塞回堵。（翻攝自交通部公路總局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線南下161公里中彰大橋上，今(23)日下午5時31分，發生一起4輛自小客車追撞事故，該車禍事故無造成人員傷亡，但因還在排除事故現場，造成該路段車流壅塞回堵，車禍事故原因有待進一步調查釐清。 台74線5車連環撞6傷5送醫 已恢復全線通車 翻車畫面曝！國1汐五高架6車連撞 小黃暴衝乘客爬行逃出 春節連假來臨 通霄警局出動科技執法器材即時掌握車流 #台61線 #中彰大橋 #車流壅塞 #回堵 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1汐五高架6車連環撞！小黃「180度」翻覆 回堵4公里 16:082023/01/19 社會 高雄輕軌今年首次事故！ 女駕車違規右轉硬撞列車門 16:342023/01/17 社會 竹縣關西服務區湧車潮 員警機動守望 04:102023/01/21 地方新聞 塞內加爾才哀悼40死車禍 巴士撞卡車再釀19死 07:122023/01/17 國際 國3彰化段車禍！5車連環撞「休旅車整輛鏟起」 網驚：兔起來了 13:542023/01/23 社會 北市10大危險路段 議員籲優先路平 04:102023/01/14 地方新聞 高雄輕軌今年第一撞 女駕車違規右轉釀禍 04:102023/01/18 地方新聞 小年夜悲劇！外送員闖平交道遭撞死 大甲到日南海線鐵路已恢復正常 12:562023/01/20 社會 初一不平靜！國3南州交流道8車連環撞 後方回堵2km 09:112023/01/22 社會 車門撞鄰車、倒車肇事頻傳 成國道關西服務區事故大宗 14:022023/01/20 寶島 台中男墜橋漂流2公里 警消動員搜尋救回送醫 19:102023/01/13 社會 初二返家「撞況」多 國道彰化路段車多零星事故 10:002023/01/23 生活 年初二回娘家 注意國道15處地雷路段 04:102023/01/23 生活新聞 國4豐潭全線通車第3天 周邊居民怨：以前不塞現在塞 16:562023/01/18 寶島 台中車禍父遭撞死 愛女事故現場招魂 哭到喊不出「爸爸名字」 19:042023/01/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。