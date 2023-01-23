台61線南下161公里中彰大橋上，今(23)日下午5時31分，發生一起4輛自小客車追撞事故，該車禍事故無造成人員傷亡，但因還在排除事故現場，造成該路段車流壅塞回堵，車禍事故原因有待進一步調查釐清。

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春節連假來臨 通霄警局出動科技執法器材即時掌握車流
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