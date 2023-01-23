2023香港年宵在高雄，吸引在台港人赴南部過年。(高市府提供)

2023香港年宵在高雄，吸引在台港人赴南部過年。(高市府提供)

全台最讓人「港」動的年宵活動就在高雄！「2023香港年宵在高雄－香港文化藝墟」23日至25日在衛武營WeR藝術村登場，召近30攤來自全台各地的港人店家難得齊聚，共同參與的特色市集，吸引許多在台港人特別前來高雄過年。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，高市府長期關心香港、支持港人，這次活動是市府首度與台灣香港協會合作，希望透過香港年宵活動，讓香港朋友在高雄也能感受到濃濃的過年氛圍，同時也讓台灣人更了解香港文化。

以香港慣稱「市集」的「墟」為象徵，活動發起人之一的港人James表示，這次藝墟向大家介紹充滿香港特有回憶的美食，像是砵仔糕、雞蛋仔、狗仔粉等傳統香港街頭小吃，藉由工作坊介紹，帶大家進一步認識香港飲食文化。

年宵活動吸引全台各地的港人前來高雄，特別從台北前來的譚先生興奮地說，非常高興可以到高雄參加香港文化藝墟活動，看到久違的太陽、還有高雄濃濃人情味，讓我有機會可以跟在地香港人、高雄人一起過年。

為了呈現原汁原味的香港年宵，活動內容隨處可見港式元素，包括古典樂團「寓樂集」以弦樂四重奏演繹經典樂曲，中山大學港籍同學組成的團體「二鄉人」，透過街頭音樂形式演出香港流行歌曲，更有中山大學香港文化社成員，自彈自唱重現「榕樹下說唱藝術」，展現香港融合各方文化的多元風貌。