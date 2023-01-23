農曆春節「初二回娘家」是華人傳統習俗，但隨著時代變遷與社會觀念轉變，不少人對過年什麼時候是否一定要做什麼事，也有許多不同的質疑與討論。新北市長侯友宜就在初二對還沒出嫁的女兒們喊話：「無論妳在哪裡、無論什麼時候，這裡永遠都是妳們的家，想家了，隨時回來！」

適逢大年初二，侯友宜今(23日)在臉書發文附圖，照片中是女兒給他紅包的畫面，他寫道：「一封紅包情書，滿載著孩子的愛，同時也像是在對我說：爸，我長大了。」

侯友宜感性表示，由於長年忙於公務，因此每到過年，我都會把握難得機會，在紅包上寫下對太太深深的感謝，以及對孩子們的鼓勵與叮嚀，藉此一年一度的紅包情書，傳達平日較少機會說出口的話。如今，隨著孩子長大，各自有了工作，原本單向的紅包情書，也開始收到了回信，對我來說，這封孩子給我的情書，內容物如何，完全不重要，因為，這是孩子用行動表達心意及印證成長的時刻，這就是為人父母最大的欣慰。

侯友宜提到，今天大年初二，也是傳統習俗中，出嫁女兒回娘家的日子。擁有三個「前世情人」的他，偶爾也會想像，孩子們未來朝著自己想望的方向會走出什麼樣的道路，「但其實只要她們勇於逐夢做自我且平安快樂 ，做父母的就別無所求了，不是嗎？」

「最近在網路上，看到一個討論很熱烈的議題，就是媳婦為什麼只能在初二回娘家？」侯友宜強調，對於傳統習俗與文化，他永遠懷抱著尊重，「但以一個父親的角色，我只想對女兒說，或許有一天妳們也會組成另一個家庭，會有自己的新生活，但無論妳在哪裡、無論什麼時候，這裡永遠都是妳們的家，想家了，隨時回來！」