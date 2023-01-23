男星柯震東今年初在驚傳拍戲時，臉部遭無人機撞傷，嚴重破相，縫了約30針，導致他所有工作都暫停，好好養傷。柯震東今（23）日分享在醫院病床上治療的照片，只露半張臉但看出表情有點痛苦，讓粉絲相當心疼。

柯震東昨（22）日大年初一曬出去廟裡拜拜的照片，今日突然上傳一張躺在病床上，看起來在治療，他的右手邊有一台生理探視器，臉上和身上都有插著一些管子，監測他的心跳、呼吸、血壓和血氧濃度等。

柯震東拍戲破相，全面停工接受治療。（圖／摘自柯震東IG）

而躺著的柯震東只有露出右臉，細看卻注意到他的表情有點痛苦猙獰，對此他也輕描淡寫地表示，「一點一點進步囉」；其實柯震東在跨年時，曾透露「新的一年希望自己能回到過去的模樣」，沒想到過不久拍戲時就受傷，只能停工休養，讓粉絲都很心疼又不捨，希望他能早日康復。

在過年前，柯震東的經紀人有透露，「目前已拆線，部分傷口漸漸癒合，仍積極配合醫囑治療中」，似乎想努力在他首次執導的電影《黑的教育》上映前，趕緊康復才能回歸宣傳。