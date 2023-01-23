以色列選出了「史上最極右翼」的政府，並且試圖擴權。不過還不至於凌駕司法之上。以色列最高法院判決內政與衛生部長戴里 (Aryeh Deri)有罪，以色列強勢總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)也只能免職這位愛將。但是以色列的行政權與司法權的岐見再次加深，右翼政府確實想要削弱司法的權力。

半島電視台(Aljazeera)報導，以色列最高法院在上星期判定，戴里不能擔任內閣部長，因為他去年因稅收違法行為，已被認定有罪。

納坦亞胡在以色列內閣會議上說：「我懷著沉重的心情、極大的悲傷、極其難過的心情，被迫將你從政府部門的職位上調走。」

戴里是極端的猶太基本主義派「沙斯黨」(Shas Party)的領導人，在國會大選舉後，被納坦亞胡任命為內政部長、衛生部與、副總理，可見深受納坦亞胡的重用。不過，最高法院表示「總理必須解除戴里的職務」，他犯了判稅務欺詐罪。這對納坦亞胡政府來說，絕對是一個非常大的挫折，他一直在團結所有極端猶太主義的政治力量。

以色列司法幾乎成了極右翼政客的眼中盯。上個月，以色列國會試圖通過一項法律，「允許任何被定罪，但還未入監服刑的人擔任部長。」不過法院不理會，法官裁定戴里的任命「無法成立，因為極其不合理。」

納坦亞胡試圖以「司法改革」的名義，限制最高法院的判決效力，並且賦予立法者有更多權力來任命法官，以及推翻最高法院的裁決。

這些所謂的「司法改革」計劃，在特拉維夫引發了大規模群眾抗議，數以萬計的以色列人反對這種改革。這也使得納坦亞胡不敢繼續推動，他說「他將努力找到合法的方式，讓戴里繼續為以色列做出貢獻。」

在沒有憲法的以色列，最高法院有著比行攻更高的權力，能夠廢除他們認為具有歧視性或不合理的法律。