春節期間，有不少攤販會出現在街頭上擺攤，日前在大陸廣東省深圳市，有名在賣攤販老闆在一處廣場販賣空飄氣球，而該廣場的保全人員，疑似在驅趕這些賣空飄氣球的攤販，竟然使出最極端的方式，直接對著一大串空飄氣球點火，一大串氣球瞬間成為「巨大火球」，剛好經過的路人紛紛嚇壞；對此，網友也大罵「正常人都不會想到去點燃氣球」。

從影片中可見，販賣空飄氣球的老闆，拿著一大串的氣球走在廣場騎樓下，此時一名保全人員為驅趕空飄氣球攤販，直接從後方接近，並且伸出右手直接用打火機點燃整串空飄氣球，氣球瞬間變成「一團火球」，一旁經過的路人紛紛嚇壞、閃避。

影片在網路上曝光後，網友罵翻紛紛留言表示「正常人都不會想到去點燃氣球」、「這非常粗暴危險」、「太過份了吧」、「故意傷人」、「許多孩子躲過毀容」、「人最大的惡就是，在自己最小的權力之內，最大限度的為難別人」、「保全是想殺人嗎」、「看得讓人生氣」、「太壞了，沒有悲憫之心」。