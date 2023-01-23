雖然首周受到大腿拉傷困擾，塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic）今天完全找回「墨爾本之王」的威名，只花126分鐘，差不多看完一步《灌籃高手》電影版的時間，就以6比2、6比1、6比2輕取地主最後希望德米瑙爾（Alex de Minaur），將與俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev）爭奪澳網男單4強門票。

「這樣說可能不太好，很抱歉沒能讓大家看更長一點的比賽。」喬帥在賽後場邊訪問意氣風發的說，「但我真的很想直落3勝出，畢竟你永遠不知道球場上會發生什麼事情，不論場上、場下都有很多事情要處理。」

重返墨爾本的喬帥尋求空前的第10座澳網金盃，但除了首輪輕騎過關，前兩輪都打了3個多小時才勝出。今天喬帥終於展現王者霸氣，全場沒給德米瑙爾任何破發機會，致勝球取得26比9的壓倒性優勢，19局比賽拿下16局，包括最後以直接發球得分收下賽末點，生涯第13度挺進澳網男單8強。

「其實開賽頭4、5局很接近，我破發之後才開始覺得比較放鬆，可以打得更為積極，我也抓住他似乎有點緊張的機會。」喬帥自評此役是他今年迄今的最佳表現，「首戰我的感覺很好，第2場就差強人意，球場上瞬息萬變，沒有什麼是理所當然的，我很開心自己今天找到移動和擊球的感覺。」