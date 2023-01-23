國民黨台北市議員徐巧芯在2022九合一大選立下不少戰功，一躍成為當紅炸子雞，她今(22日)接受媒體人彭文正視訊專訪時表示，自己把政黨競爭當成比賽，因為尊重民進黨很強，所以不放過任何機會，強調「往死裡打是我尊重你的方式」。PTT鄉民表示：「合理，民進黨打藍與白也是往死裡打」、「認真扁才好看啊」、「對蟑螂仁慈，就是對自己殘忍」、「這個國家生病了，需要政黨輪替」、「DPP是直接打到你往生好嗎？」

徐巧芯今(22日)在《政經關不了》節目表示，打籃球時，不會有人對對手放水，放水是不尊重對方，政黨競爭對她來講就是如此，「因為尊重民進黨，我知道他們很強，所以任何機會都不會錯過，就是往死裡打，這是我尊重你的方式」。徐巧芯也說，同樣的，如果民進黨他們追殺她，她也認了，因為這是被看得起，所以才狠，但她也絕不會客氣。

徐巧芯提到，國民黨還是弱，因為覺得自己還在執政，覺得有光環，就沒有在野黨野性的樣子，因此考量太多，像是她當初揭發參選台北市長的陳時中牽手摟人妻的照片，黨內就有人有意見。他強調，要當市長的人就是要被檢驗，也因為有這件事，才有側翼網軍都爆出來，政治上也是摸石頭過河，走險棋，要冒風險才能獲得，「國民黨很多人都想穩贏，但沒有穩贏這件事！」

PTT鄉民表示：「合理，民進黨打藍與白也是往死裡打」、「反正民進黨也沒在客氣的，算禮尚往來」、「代表看得起你是個對手，嚴格監督」、「綠營就是畜生，不打不會動」、「跟畜牲講什麼道理」、「認真扁才好看啊」、「這妹子夠狠」、「打出賣台灣的綠共台奸需要手下留情嗎？」、「民進黨想把所有不支持他的人，包括非國民黨的全部吊路燈了，對這種黨不需要客氣」、「民進黨把年輕人往死裡打吧？」

還有人說「DPP人家打選戰都嗆割喉割到斷為止了，只有國民黨還在溫良恭儉讓」、「除惡務盡，讓DPP苟延，他會捏造一堆東西弄你」、「貪那麼多錢不然是要放過？」、「對蟑螂仁慈，就是對自己殘忍」、「民進黨打高虹安時難道還手下留情？」、「說到往死裡打誰比得過民進黨？抹黑造謠國家機器無所不用其極」、「這個國家生病了，需要政黨輪替」、「往死裡打而已，DPP是直接打到你往生好嗎...？」