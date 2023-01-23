女星謝欣穎和帥氣男星王柏傑認愛後，兩人經常透過社群放閃毫不扭捏，先前謝欣穎還透露，過年會到王柏傑家拜年，也說不急著結婚；豈料，謝欣穎22日凌晨在IG限時動態上痛罵男友，還被發現雙方IG都沒有追蹤彼此，被猜測感情是否出狀況。

謝欣穎22日凌晨在IG限時動態上傳一張模糊照，細看才發現是大門門把跟門鎖，而上方寫有3個字「王八蛋」，右下角還標記男友王柏傑；小情侶疑似吵架，照片被分享到Dcard引起討論，還有網友發現他們IG取消關注彼此，推測兩人感情生變。

謝欣穎22日深夜發文罵王柏傑，被疑兩人情變。（圖／摘自謝欣穎IG）

在兩人情變消息曝光後，據《壹蘋新聞網》報導，謝欣穎的經紀人Ann被問到他們感情是否遇瓶頸，只說還好，但又補充等謝欣穎回應再說。

謝欣穎與王柏傑在拍攝影集《華燈初上》才認識，據悉，他們在拍攝期間還沒有交往，直到拍戲殺青後才頻繁聯絡，進而決定在一起，兩人也愛得相當高調，謝欣穎更是王柏傑出道以來首度認愛的女友。