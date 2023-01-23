大樓越蓋越高，電梯是必備的設備，且搭乘電梯上下樓非常方便，然而，有名男子日前在搭乘電梯時，拍下「全台灣最多按鍵的電梯」，面板上可清楚看見有90顆(90層樓)的按鈕；對此，網友看到照片後表示「看得我都快吐了」、「會不會有人每一層樓都按，惡作劇」，有內行網友則表示這部電梯由會由專人控制，並且透漏是在哪棟大樓的電梯。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示「坐了全台灣最多按鍵的電梯」；從原PO上傳的照片可見，該電梯至少有95個按鈕，其中90個按鈕分別是1至90層樓，密密麻麻的按鈕，光要找到前往的樓層，也是需要花點時間，無法立刻點選到該樓層。

貼文一出，網友紛紛留言表示「看得我都快吐了」、「多坐幾次會暈」、「會不會有人每一層樓都按，惡作劇」、「不能用這種鍵盤式的嗎？」、「好想每樓都按，小時後超愛玩」、「每一層都給它按下去，你會有難忘的過年體驗」、「眼花撩亂」、「全按可以睡一覺的概念！呵」。

有內行網友表示，這是101的貨梯，但也表示這是最難等地電梯「我等過40分鐘，尤其中午跟下午下班時間，然後中午還有收垃圾」，不過也有網友則表示「其實半夜搭很快呀」，另外，有網友提認為「不能用這種鍵盤式的嗎？」，其他網友則認為「貨梯會被貨物撞壞，這個太貴了」。

還有網友幫解答「被惡作劇每層樓亂按」，則指出這種貨梯按鈕是可以取消的，還有網友表示「這貨梯是專人控制的，要去幾樓報一下就好，一般人都不會去按到，你去亂按可能會通報保全把你趕出去」。