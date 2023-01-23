井上雄彥所創作的《灌籃高手》是許多人的童年回憶，影響力之大，更是有人因此決心打職籃。近日電影版上映，隨即颳起旋風，不少人湧入戲院朝聖，就有一名男網友看完後忍不住感動落淚，卻被女友罵「真幼稚」，兩人因此大吵一架，最終男方提出分手，網友們也分兩派戰翻。

男網友在《匿名公社》PO文「因為灌籃高手我提分手了」，他表示，自己已經過了40歲，當年就是因為接觸到灌籃高手，所以國中、高中都參加籃球社，如今看到電影版上映，更是不能不看。

原PO說，從訂票開始，小自己11歲的女友就一直擺臭臉。觀影途中，自己會隨著劇情而情緒起伏，女友就在旁邊不斷咂舌，發出嘖嘖嘖的聲音，相當不屑。最終湘北逆轉山王，櫻木花道跟流川楓擊掌的那一刻，自己忍不住感動落淚，沒想到女友直接開酸，罵他很幼稚，更露出冷笑嗆「你哭什麼哭」。

男網友表示，看灌籃高手電影版感動落淚，卻被女友擺臭臉，狂酸幼稚，甚至越講越過分，開始貶低人格，讓他火大提分手，引發熱議。(圖／匿名公社)

原PO說原本不想理會，但女友越說越過分，甚至開始貶低他的人格，終於自己也爆發回嗆，大吵一架後提出分手。文末原PO大嘆，原以為只要有愛，年齡隔閡不是問題，但看來是自己太天真。

文章貼出網友則分成兩派大戰，力挺原PO的人紛紛留言：「價值觀落差太大，分手是正確的」、「不懂尊重人的喜好，放生剛好」、「罵你沒關係，但污辱井上老師不能忍」、「早點分的好，就算沒有灌籃高手，你們遲早也會因為其他小事吵起來」、「30歲也不年輕了，看來是公主病」、「別用年紀判斷，我就沒你女友那種心態，只是剛好碰到一位對動漫或她自身不感興趣，但卻自己放任自己幼稚行為的青熟女」。

但也有人不認同原PO，認為明明女友已經表明不喜歡了，為什麼不自己找時間另外看，硬要人家陪看，指責原PO其實也很自私。