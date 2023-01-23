部分媒體與政治人物質疑總統蔡英文年夜飯吃法國大餐，總統府發言人張惇涵22日發聲明表示，有圖有真相，不知刻意炒作目的為何；台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠、說謊話。但臉書粉專「興趣使然的路人」則眼尖發現，蔡總統年夜飯的菜色裡竟出現一顆「黑金流沙包」，大酸「總覺得很應景」。另一粉專「綠查錶」也虧說「有夠符合貴黨的小點心啦！」還有人發現同款「黑金奶黃流沙包」蝦皮有在賣。

21日是除夕夜，蔡英文透過臉書分享自己家裡的年夜飯，不過這份「總統的年夜飯」擺盤，卻有部分媒體與政治人物認為是在吃法國大餐。對此，張惇涵22日晚間發聲明表示，蔡總統過去幾年來，有機會就會跟大家分享自己的年夜飯，一起互道新年恭喜。雖然菜色、擺盤不一，但有圖有真相，不知特定媒體和政治人物刻意炒作目的為何？「台灣的習俗是過年說好話，不是大過年就在造謠、說謊話。」

「小英總統2023年菜之一：黑金流沙包。總覺得很應景。」興趣使然的路人發文附圖，PO出萬豪酒店的同款黑金流沙包照片，說明：「為了避免被適時查核：我沒有說總統吃的是Marriott Taipei做的黑金流沙包，只是剛好這是Google『黑金流沙包』給我的第一個結果。」

綠查錶也酸說，ㄘㄨㄚˋ宗痛的新年大餐被說成法國大餐可能有點誤會！就可能擺盤空一點就說出是吃大餐了。不過小編還是要力推「宗痛」的小甜點「黑金」流沙包！「有夠符合貴黨的小點心啦！黑金流沙～」只見附圖顯示為蝦皮商城的「黑金奶黃流沙包」。

核能流言終結者創辦人黃士修留言：「廚子要被推出午門了」。網友也虧「什麼人吃什麼菜」、「黑金：我們政府很有錢啊」、「富得流油」、「崇禎的御膳房特餐，就是要黑金」、「請問貴黨賣的黑金流沙產地在哪裡？成分含不含矽？餡料會不會有石頭、磚塊或電線？」、「誰去提醒這空心菜莫忘世上苦人多」、「原來是買現成的喔？」、「就御廚在臭EE啊，可能年終給太少吧？」、「結果是中資蝦皮拍賣的法國餐」。