解決方式「穿辣一點」？有女子在網上抱怨當警察的男友，她發現男友和同派出所的女警互動讓她「很在意」，並且男友和對方「搭班」時，對方常會發「限時動態」並且TAG男友，而且2人還會一起吃飯時後，單獨的合照或自拍，種種行為向男友回應，卻被認為「只是同事間單純的互動」，覺得她「太敏感」、「愛胡思亂想」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到有個在某間派出所當警察的男友，但是她這幾個月觀察，發現男友和同派出所的1名女警，2人的互動讓她很在意，她也表示已經不只一次和男友提醒，但是男友卻認為「只是同事間單純的互動」並沒什麼，不過常言道「近水樓台先得月」，這一詞讓她感到害怕。

女子抱怨當警察的男友和同派出所女警「走太近」，她向男友反映，卻反被認為「胡思亂想」、「太敏感」。（翻攝自Dcard）

她表示這位女警會在和男友「搭班」的時候，發「限時動態」並且TAG男友，而且她也曾經偷看過女警的IG，但對方和其他男警察也不會有這樣的表示，讓她不得不懷疑對方的用意，但是男友卻認為她「胡思亂想」、「太敏感」。

她還提到，去年的12月底，這名女警還送男友餅乾、糖果，並且上班很常一起吃飯，有時候會有2人單獨的合照或自拍，向男友反應卻是被「草草的答覆」，對於交往多年的男友，認為「被綠之前先斬斷這個機會」，但她有些不捨，是否要選擇放手，或是繼續溝通。

文章一出，網友紛紛留言表示「你男友看起來就是沒有要顧你的意思」、「男友的回覆好不耐煩喔！以後結婚遇到問題是不是都這樣草草帶過去不溝通不解決？」、「換你跟別的男生曖昧啊！最近都穿辣一點，然後不要太常理他」、「我前任就是跟你男友一模一樣，也是女生跟他去巡邏發限動搞得跟約會一樣」、「放生，以過來人的經驗」。