本期大樂透頭獎1億元獎落三縣市，分別開在高雄、台北、台南。2.6億頭獎威力彩仍未開出，下期頭獎衝3.3億元，而加碼的春節大紅包送出36組，目前剩237組。

第112000007期威力彩23日晚間開獎，第一區中獎號碼由小到大依序為07、15、17、23、33、38，第二區中獎號碼為01。

另外，本期大樂透獎號分別為07、10、18、23、34、35，特別號09；加開的春節大紅包9個號碼則分別為07、23、29、38、39、40、43、46、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。