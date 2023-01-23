自1989年F-15E「打擊鷹」(StrikeEagle)戰機服役以來，F-15E的機翼根部都有適型油箱(Conformal Fuel Tank,CFT)，它設計的相當嚴絲合縫，看不出來是額外增加的部件。然而根據五角大廈最新的一份報告，美國空軍首批投入使用的F-15EX「鷹二世」( Eagle II)戰機，將不會配備CFT適形油箱，很可能是預算原因。然而，缺少 CFT 將會降低戰機的航程與武器攜掛量。

戰區(The Drive-The WarZone)報導，五角大廈作戰測試與評估辦公室 (DOT&E)的報告指出，「第一批可操作的F-15EX，將不包括CFT。採用的是傳統的2具外部可抛棄式油箱。」

F-15C的通常配置，在翼下安裝2個600加侖的可抛式副油箱。(圖/美國空軍)

該報告沒有說明為什麼，一種簡單的看法認為，之所以美國空軍購買F-15EX的原因，是汰換已經面臨機體疲勞的F-15C空優鷹式戰機，而F-15C並不具備CFT，所以擔任後繼者的F-15EX也可以沒有。

然而這種看法是錯的，事實上，目前仍在役的F-15C 空優鷹式戰機，已裝備CFT，既可增加航程，又不減低飛行性能，何樂而不為？

不過，CFT 確實會影響F-15 的整體速度和機動性，儘管並不顯著。F-15的帳面極速為2.5馬赫，加了CFT的F-15E，雖然多數的資料，仍稱「極速2.5馬赫」，但應該是略有下降。因為根據F-15C飛行員的訪談，這些飛行表示，在防空巡邏時，他們更喜歡外掛副油箱，因為一但進入戰鬥，抛棄副油箱可以立即增加戰機的飛行能力，而無法抛棄的CFT油箱就沒有這種「性能突然提升」的感受。這反應了CFT油箱雖然性能損失不多，但飛行員仍然感受的到這多餘的阻力。

根據五角大廈的規畫，奧勒岡國民警衛隊第 173 戰鬥機聯隊，將成為第一個配備F-15EX的部隊，大約會在2025年駕駛到這批新飛機。對於這些通常負責執行較短訓練任務，與美國土防禦的部隊，他們或多或少可以保證有空中加油機的支援，也就沒有必要一定必須安裝CFT油箱。

或許主要原因仍然在預算問題，可能是有限的CFT油箱，分配給F-15EX使用，根據任務需要再分發給部隊進行安裝。

另一方面，美國空軍去年透露， F-15EX 的採購計劃已大幅縮減，原本採購總量不少於 144 架，現已下降到僅 80 架。