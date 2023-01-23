資深媒體人呂文婉說話風格犀利，在許多談話節目都能看到她的身影，保養得宜的外貌還被封為「美魔女」，擁有不少粉絲支持。呂文婉今（23）日突然在臉書上透露會休息一陣子，附上一張最大獎是200萬元的刮刮樂，還在底下分享中獎實況，引起熱烈討論。

呂文婉今日下午在臉書發文，無預警宣布「各位我會休息一陣子了」，還附上一張刮刮樂的照片，右上角的獎金寫著「200000」，但右下角用圖案遮住，不確定到底有無中獎；不過，呂文婉在底下還補上中獎實況影片，她負責刮開刮刮樂，家人圍在一旁，突然一陣歡呼她更笑到眼睛都不見了。

呂文婉刮刮樂疑似中200萬元，喊話要休息一陣子。（圖／摘自呂文婉臉書）

不過，呂文婉沒解釋中獎實況到底是中了多少金額，她還有在留言處曬出刮2000元的刮刮樂有中5000元，還興奮地說，「這個也中（全區都中），真的太旺了」；呂文婉刮刮樂大豐收，也有不少藝人好友留言，唐玲大讚她發財了，狄志為笑說，「靠你了！請客啦」。

有網友認為呂文婉用圖案遮住，製造神祕感，應該就是沒有中獎，鼓勵她下次再加油，但意外釣出呂文婉回應，「最高就是200萬元」，大方承認就是中了照片右上角金額。