2022九合一選舉綠營慘敗，前新竹市長林智堅論文抄襲、前衛福部長陳時中摟牽人妻成為重要關鍵，而這兩個爆料都與國民黨台北市議員徐巧芯有關。時逢春節，藍營女戰神也需要過年休息充電一番，徐巧芯表示，今年過年她將會完全待在屏東婆家，不回娘家了。新年新希望則是下架塔綠班，把所有的側翼都把它揪出來。而她也透露，雖然她的公婆都很愛她，過年不會問這個問題，但「生小孩」還是她心裡最恐懼的問題。

過年期間，徐巧芯的犀利評論不打烊，仍有不少直播節目上架，不過內容都是年前預錄完成的。《國民大會》節目預訪了徐巧芯的過年想法，並在大年初二23日播出，徐巧芯照例跟大家拜年說吉祥話：「大年初二，要祝福大家福兔臨門！」

被問到初二會回娘家嗎？徐巧芯說：「不會。因為我呢，一年才一次去婆家的機會，所以我基本上過年的時候都會待在屏東，然後就有一種渡假的感覺，因為屏東的天氣很好，然後很溫暖，你知道就是台灣的最南部，所以我每年過年都會在屏東待比較久的時間。」此外，她有在另一個直播節目中提到，因為她跟媽媽住得非常近，所以不用特別「回娘家」。

那妳過年最怕被問到什麼問題？「生小孩吧！」徐巧芯火速補充：「但是我公婆都很好，所以我過年基本上不曾被問到這個，我心裡最恐懼的問題，所以我非常感謝我的公婆這麼愛我！」

徐巧芯最後說：「新年新希望，就是希望呢，我的選民服務，然後民眾對我的認同能夠愈來愈多。還有呢，我有個很重要的志業跟使命，就是要下架塔綠班，所以就是希望可以把所有的側翼都把它揪出來！」