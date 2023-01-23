氣象局針對全台19縣市發布低溫特報，時間持續到26日清晨。(圖／氣象局)

入冬最強寒流來襲，北台灣已經開始出現明顯降溫，氣象局也針對全台19縣市發布低溫特報，平地最低溫恐剩6度，其中北部地區不僅寒冷，還會下雨，體感溫度會更低。

氣象局指出，初三開始寒流壟罩，各地都會相當寒冷，其中橙色燈號為新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，溫度恐低於6度；台北、台中則是有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南、花蓮縣、台東、金門、連江則是黃色燈號，溫度都會降至10度或以下。

公路總局示警，台7甲線 30K(南山)~72K(梨山) 、台8線 80K(梨山)~110K(大禹嶺) 、台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)道路高機率結冰。(圖／公路總局)

《台灣颱風論壇》指出，這波寒流氣壓梯度相當密集，除了溫度直線下降外，風勢也會大幅增強，北台灣更會覺得天寒地凍。同時由於水氣偏多，北台灣海拔1500公尺以上山區有下雪或雨夾雪的機會。

公路總局示警，依據氣象局低溫特報判斷，24日至26日清晨，中部以北山區道路有機率結冰，3000公尺以上更是高機率會結冰。公總點名3路段，包括台7甲線 30K(南山)~72K(梨山) 、台8線 80K(梨山)~110K(大禹嶺) 、台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)結冰機率高，呼籲民眾若要前往，車輛務必加裝雪鏈。